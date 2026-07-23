Il 10 luglio 2019, una donna di 41 anni ha perso la figlia durante il parto in un ospedale. Le ostetriche presenti sono state accusate di averla lasciata sola nel momento critico. La donna ha raccontato di non aver ricevuto assistenza adeguata durante il parto. La causa della morte della neonata non è stata ancora ufficialmente confermata. L’incidente ha portato a un procedimento legale contro il personale sanitario coinvolto.

L’ex sciatrice di fondo Marina Piller, 41 anni, ha visto morire sua figlia durante il parto all’ospedale di Tolmezzo il 10 luglio 2019. Il tribunale civile di Udine ha condannato l’Azienda sanitaria Friuli centrale al risarcimento di oltre 800 mila euro in favore dell’ex campionessa, di suo marito e dei familiari più stretti, assistiti dall’avvocato Massimiliano Campeis. Secondo i giudici la bimba è morta per i danni da ipossia. Probabilmente provocata dallo schiacciamento del suo cordone ombelicale. La storia di Marina Piller e della figlia Viola. «Non appena mia figlia è venuta alla luce, le due ostetriche, l’anestesista e la ginecologa l’hanno presa e portata via per tentare di rianimarla, lasciandoci soli nella sala parto senza alcuna spiegazione per almeno mezz’ora. 🔗 Leggi su Open.online

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L’ex sciatrice Marina Piller risarcita per la morte della figlia Viola. “Avrebbe potuto salvarsi”Un tribunale ha condannato a risarcire l’ex sciatrice per la morte della figlia, affermando che avrebbe potuto salvarsi.

Argomenti più discussi: Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata; La storia di Marina Piller e della figlia Viola morta dopo il parto: Le ostetriche ci hanno lasciato soli; Emanuele Curzel, il prof universitario che insegna la Storia con i meme: Sono parte del programma d'esame. Sfido gli allievi a sintetizzare un concetto senza banalizzarlo; Il piano per l'attentato alla pm Maria Beatrice Zanotti: la 'ndrangheta la pedinava. Avevamo preparato anche gli inneschi.

Marina Piller, l'ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata in ospedale: Li daremo in beneficenza. Per salvarla bastavano 3 minuti e un cesareoIl viaggio da Sappada a Tolmezzo, la piccola Viola in sofferenza respiratoria per oltre un'ora: Ho ricevuto la stessa assistenza che ha avuto mia nonna ottant’anni fa. Non deve succede più ... corrieredelveneto.corriere.it