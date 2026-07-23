Un murales raffigurante un ragazzo e una ragazza è stato dipinto sul muro di un edificio nel quartiere Fontivegge. I volti sono colorati di rosa e azzurro-verde e occupano una parete di un palazzo che ospita vari centri di formazione. L’opera è stata realizzata dall’artista David Vecchiato, conosciuto come Diavù. Il murales si trova nel quartiere da circa un mese e richiama l’attenzione sulla zona.

I volti di un ragazzo e di una ragazza colorano di rosa e di azzurro-verde il cemento di Fontivegge. E’ il murales firmato dall’artista David Vecchiato (in arte Diavù) realizzato sul palazzo che ospita diversi centri di formazione e di cui ormai si parla da circa un mese. Ma non tutti sanno chi lo ha commissionato, cosa rappresenta e di chi è stata l’idea di dare un’immagine così contemporanea all’edificio, di proprietà del Fondo Bnl Paribas, facente parte di un complesso progetto di riqualificazione di tutta l’area di Fontivegge. C’è lo racconta l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Il murales che oggi stiamo ammirando si inserisce in un percorso artistico già esistente che ha visto il suo culmine con il wall drawing di David Tremlett sulla Casa degli Artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia del murales: "I volti della rinascita nel quartiere delle sfide dove nascono i talenti"

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Murales a San Giovanni e Barra | La Street Art che Cambia Napoli Est

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