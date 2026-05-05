San Giuliano Terme un murales per raccontare la storia delle ' Fabbrichine'

Da pisatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIULIANO TERME (PI) – Giovedì 7 maggio alle ore 12, nel piazzale antistante la Biblioteca Franco Serantini (via Carducci 13, località La Fontina, Ghezzano), sarà presentanto alla stampa il nuovo murales “Le Fabbrichine”, opera dell’artista Nico Löpez Bruchi. L’iniziativa è promossa dalla.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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