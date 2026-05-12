Affitti addio alle stanze da 600 euro | la mappa dei rincari quartiere per quartiere Dove conviene ancora investire e dove no
A Milano affitti e prezzi delle case continuano a salire, rendendo la vita più costosa rispetto agli anni passati. I dati del 2026 mostrano un aumento dei costi nelle diverse zone della città, con alcune aree che si sono rivelate più convenienti di altre per chi cerca di investire o trovare una sistemazione. La mappa dei rincari evidenzia come le tariffe delle stanze siano aumentate, rendendo difficile trovare soluzioni a prezzi più accessibili.
Vivere a Milano non è mai stato così caro e i dati relativi al 2026 lo confermano. Secondo l’ultimo report di Immobiliare.it, il mercato delle stanze singole nel capoluogo lombardo ha raggiunto vette che, solo pochi anni fa, sembravano insostenibili persino per la piazza più dinamica d’Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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