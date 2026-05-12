Affitti addio alle stanze da 600 euro | la mappa dei rincari quartiere per quartiere Dove conviene ancora investire e dove no

A Milano affitti e prezzi delle case continuano a salire, rendendo la vita più costosa rispetto agli anni passati. I dati del 2026 mostrano un aumento dei costi nelle diverse zone della città, con alcune aree che si sono rivelate più convenienti di altre per chi cerca di investire o trovare una sistemazione. La mappa dei rincari evidenzia come le tariffe delle stanze siano aumentate, rendendo difficile trovare soluzioni a prezzi più accessibili.

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