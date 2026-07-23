Sarà Avellino-Arezzo la prima partita degli amaranto in serie B diciannove anni dopo l’ultima volta. Lo ha stabilito il sorteggio dei calendari del campionato cadetto che si è tenuto ieri, dalle ore 18, al teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Debutto dunque al Partenio, nel fine settimana del 22 agosto, con data e orario esatto ancora da definire. Alla presenza, tra gli altri ospiti, del presidente della Lega di B Paolo Bedin, del designatore Daniele Orsato, del presidente dell’Aic Umberto Calcagno e del presidente dell’associazione allenatori Renzo Ulivieri e dopo i saluti, a distanza, del presidente della Figc Giovanni Malagò, è stato presentato il calendario dell’intera stagione con la grande novità, almeno per il Cavallino, del calendario asimmetrico, ovvero diverso dall’andata al ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La stagione degli amaranto. Calendario, il 22 agosto si parte da Avellino. L’ultima in casa con l’Entella: le date dei derby

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