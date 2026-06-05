Il calendario della Serie A | si parte nel weekend del 22-23 agosto i primi big match alla terza poi i derby – I sorteggi

Il calendario della Serie A 202627 è stato ufficialmente annunciato, con l'inizio previsto per il weekend del 22-23 agosto. I primi incontri sono programmati per le giornate iniziali, seguiti dai big match alla terza giornata e dai derby più avanti nel torneo. La composizione del calendario è stata definita attraverso il sorteggio svolto al Teatro Regio di Parma, segnando l'avvio della nuova stagione.

Appena mandata in archivio la stagione 202526, è già ora di pensare al prossimo campionato. Al Teatro Regio di Parma nasce la nuova Serie A con il sorteggio del calendario dell’edizione 202627. Si parte il 22 e 23 agosto, l’ ultima giornata è prevista per il 29 e 30 maggio 2027. Tre le soste previste per gli impegni della Nazionale italiana: una di due settimane (27 settembre e 4 ottobre), una il 15 novembre, il 28 marzo, più lo stop il 26 e 27 dicembre per il Natale. Sono invece due i turni infrasettimanali in programma, fissati per il 28 ottobre e il 6 gennaio. Confermata, infine, l’assenza dei derby sia alla prima sia all’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Open.online

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