Nuovo calendario Serie A 2026-2027 ecco le date dei derby dopo le polemiche dell’ultima stagione

Il calendario della Serie A 2026-2027 è stato pubblicato, con le date ufficiali dei derby. Dopo le polemiche dell’ultima stagione, il derby tra Roma e Lazio si giocherà in una data stabilita, senza ulteriori rinvii o modifiche. La partita sarà inserita nel programma delle giornate di campionato, rispettando le nuove disposizioni. La data specifica è stata comunicata e inserita nel calendario ufficiale del torneo.

Derby Roma-Lazio, arriva la data dopo le polemiche: ecco quando si giocherà nella nuova Serie A Il nuovo calendario della Serie A 2026-2027 è stato ufficialmente svelato e tra le date più attese dai tifosi spicca quella del derby Roma-Lazio, una sfida che arriva dopo le infinite polemiche che hanno accompagnato la scorsa stagione tra problemi di ordine pubblico, concomitanze con gli Internazionali d’Italia e discussioni sulla contemporaneità delle ultime giornate. La Lega Serie A ha presentato il calendario al Teatro Regio di Parma nell’ambito del Festival della Serie A. Saranno 380 le partite in programma, con il campionato che scatterà nel weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Nuovo calendario Serie A 2026-2027: ecco le date chiave!

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