Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge che prevede divieti più severi sul fumo, inclusa la possibilità di vietarlo anche all'aperto. La proposta mira a ridurre il consumo di sigarette, in un paese dove la percentuale di fumatori supera la media dell’Unione Europea. Tuttavia, queste restrizioni devono ancora essere approvate dal parlamento, e non è garantito che vengano adottate.

Il governo ha proposto diverse limitazioni al consumo di sigarette e simili, ma non è detto che il parlamento le approvi Martedì il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge che introdurrebbe nuove norme molto restrittive sul fumo, in un paese in cui la media dei fumatori è più alta di quella dell’Unione Europea. Il testo dovrà ora essere discusso e votato dal parlamento, dove non è scontato che il governo riesca a ottenere una maggioranza. L’ultima grande riforma della normativa sul fumo risale al 2005, quando venne introdotto il divieto di fumare in bar e ristoranti. Il nuovo disegno di legge amplierebbe in modo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Spagna vorrebbe introdurre il divieto di fumare all’aperto

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