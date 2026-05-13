Scatta il divieto di fumo in spiaggia a Rimini multe fino a 500 euro | le nuove regole per l’estate e la mappa completa dei litorali in cui è vietato fumare

Da metà maggio a metà settembre, sulle spiagge di Rimini entra in vigore una nuova ordinanza che vieta di fumare durante tutto il periodo. Sono state stabilite sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro per chi viola questa regola. La misura si applica a tutti i tratti di spiaggia e riguarda sia le aree attrezzate sia quelle libere, con una mappa dettagliata dei divieti pubblicata dall’ente locale.

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