Scatta il divieto di fumo in spiaggia a Rimini multe fino a 500 euro | le nuove regole per l’estate e la mappa completa dei litorali in cui è vietato fumare

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da metà maggio a metà settembre, sulle spiagge di Rimini entra in vigore una nuova ordinanza che vieta di fumare durante tutto il periodo. Sono state stabilite sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro per chi viola questa regola. La misura si applica a tutti i tratti di spiaggia e riguarda sia le aree attrezzate sia quelle libere, con una mappa dettagliata dei divieti pubblicata dall’ente locale.

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Dal 16 maggio al 20 settembr e, la vita sull’arenile di Rimini è regolata da una nuova e stringente ordinanza balneare. L’amministrazione comunale ha deciso di inasprire le misure anti-fumo introdotte inizialmente nel 2019: da quest’anno il divieto di accendere sigarette – incluse quelle elettroniche – non si limita più alla sola battigia, ma viene esteso all’intera superficie degli stabilimenti balneari. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle specifiche aree attrezzate messe a disposizione dai concessionari. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. L’ordinanza riminese interviene in modo puntuale anche su altri aspetti della vita balneare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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