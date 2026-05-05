Da maggio, le strade di Amsterdam non mostreranno più pubblicità di carne o combustibili fossili. La città si è infatti contraddistinta come la prima in Europa a introdurre un divieto di questa natura, che riguarda tutte le insegne pubblicitarie che promuovono questi prodotti. La decisione riguarda le esposizioni pubblicitarie presenti in tutto il territorio cittadino e rappresenta un passo significativo nelle misure di limitazione delle promozioni di questi settori.

Nessun hamburger o bocconcino di pollo guarderà più dall’alto di un’inserzione i cittadini di Amsterdam: la capitale dei Paesi Bassi è la prima città europea ad aver vietato – a partire dall’1 maggio – l’esposizione di pubblicità che promuovono carne e combustibili fossili. L’amministrazione comunale ha scelto infatti di essere coerente con le proprie politiche ambientaliste e pertanto non permetterà più agli spazi pubblici di essere invasi da advertising di prodotti che contribuiscono al cambiamento climatico. “La crisi climatica è urgentissima” – ha detto alla Bbc Anneke Veenhoff del partito GreenLeft – Voglio dire, se vuoi essere...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, stop a pubblicità di carne e combustibili fossili: Amsterdam è la prima a introdurre il divieto

Amsterdam vieta la pubblicità di carne e combustibili fossili

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