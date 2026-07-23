A diciotto anni, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt ha presentato una richiesta alla Corte Superiore di Los Angeles per eliminare il cognome del padre dai suoi documenti. La giovane ha deciso di fare causa per cancellare il nome, citando motivazioni legali e personali. La procedura riguarda la modifica dei documenti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La decisione è stata presa poco dopo aver compiuto la maggiore età.

A diciotto anni appena compiuti, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt ha depositato formalmente un’istanza presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles per rimuovere l’ingombrante cognome paterno dai propri documenti. L’obiettivo dell’ultimogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt (nata nel 2008 insieme al fratello gemello Knox Leon) è quello di cambiare ufficialmente la propria anagrafica in Vivienne Marcheline Jolie. Secondo i documenti depositati in tribunale e ottenuti in esclusiva dalla rivista americana “ People “, la richiesta poggia su un motivo strettamente “personale”. L’udienza per formalizzare la decisione è già stata fissata in calendario per il 2 novembre 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La situazione gli spezza il cuore”: anche la diciottenne Vivienne fa causa per cancellare il cognome di Brad Pitt

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