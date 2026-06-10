Zahara Jolie ha chiesto di cambiare il cognome, eliminando quello di famiglia, quasi dieci anni dopo la separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La decisione riguarda la volontà di modificare l’attuale nome, che include il cognome paterno. La ragazza ha comunicato ufficialmente la richiesta di aggiornamento dei documenti ufficiali senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La richiesta segue un percorso legale in corso e riguarda esclusivamente il cambio di nome.

A quasi dieci anni dalla separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt, anche Zahara Jolie ha deciso di compiere un passo significativo riguardo alla propria identità. La ragazza, ormai ventunenne, ha infatti avviato la procedura legale per eliminare il cognome paterno e adottare ufficialmente il nome Zahara Marley Jolie. La richiesta è stata depositata presso un tribunale della California e arriva a poche settimane da un episodio che aveva già attirato l’attenzione dei media americani. Durante la sua cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta (cerimonia alla quale il padre non ha preso parte), Zahara era stata infatti presentata semplicemente come “ Zahara Marley Jolie “, senza utilizzare il cognome Pitt. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Brad Pitt, anche la figlia Zahara chiede di cancellare il cognome: si chiamerà Jolie

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Angelina Jolie, Brad Pitts Daughter Zahara Files to Drop Pitt Name | E! News

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