Anche Vivienne si è rivolta al tribunale per il cambio cognome la figlia di Angelina Jolie cancella papà Brad Pitt

Vivienne, ultimogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt insieme al fratello gemello Knox, si è rivolta al tribunale per ottenere la cancellazione del cognome "Pitt" dal suo nome completo. L'udienza è fissata per il 2 novembre prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BUONDÌ CHI È LO STILISTA ? 1 ARMANI 2 CUCINELLI 3 ABREHAM BRIOSCHI 4 DOLCE&GABBANA 5 VIVIENNE WESTWOOD x.com

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