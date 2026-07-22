Anche Vivienne si è rivolta al tribunale per il cambio cognome la figlia di Angelina Jolie cancella papà Brad Pitt

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vivienne, ultimogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt insieme al fratello gemello Knox, si è rivolta al tribunale per ottenere la cancellazione del cognome "Pitt" dal suo nome completo. L'udienza è fissata per il 2 novembre prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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