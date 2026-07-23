La Serie A vota Conte come ct azzurro | per rinascere serve una garanzia

La Serie A ha scelto di affidare la guida tecnica della nazionale a un allenatore con esperienza internazionale. La decisione è stata presa durante un incontro in Lega, dove si è deciso di affidare i progetti di rinnovamento al nuovo direttore sportivo e a un consulente esterno. Tutti i presidenti presenti, incluso il presidente della Lega, sono stati coinvolti come uditori. La nomina dell’allenatore sarà comunicata prossimamente.

Progetti e idee di rinnovamento azzurro: se l’incontro di oggi in Lega avesse bisogno di un titolo, potrebbe essere fatto così. Lo svolgimento sarà affidato al nuovo dt Maldini e all’advisor Leonardo: tutti i presidenti, compreso quella della Lega Simonelli, saranno inizialmente uditori. Maldini e Leo, nel gruppo federale capitanato dal presidente Malagò, esporranno i loro piani per una Nazionale di nuovo vincente. Settori giovanili, strutture, numeri: i club ascolteranno. Al momento delle domande, la prima questione sarà legittima: chi sarà il nuovo commissario tecnico, l’uomo a cui affidare la ripartenza sul campo? Per i club la prima risposta possibile è la C: c di Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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