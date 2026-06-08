Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sarà scelto tra Roberto Mancini, Antonio Conte e Pep Guardiola. La decisione definitiva è stata già presa, anche se non sono stati resi noti i nomi. Nel frattempo, il ct ad interim ha ottenuto due vittorie e si prepara a riprendere il suo ruolo. La selezione del nuovo allenatore resta comunque una delle questioni aperte, con l’obiettivo di definire quanto prima la guida tecnica della squadra.

Italia-Baldini, missione compiuta Silvio Baldini ha completato la sua missione: due vittorie importanti per il ranking Fifa in amichevole (contro Lussemburgo e Grecia: doppio 1-0 nel segno di Pio Esposito), oltre al debutto in azzurro di tanti giovani talenti su cui costruire il futuro della Nazionale nel medio periodo (Euro 2028, ma soprattutto i Mondiali del 2030). Per il tecnico si prospetta ora il ritorno alla guida di una Under 21 che guarda non solo ai campionati continentali, ma anche alle Olimpiadi di Los Angeles che si celebreranno tra due anni. Italia, Mancini, Conte, Allegri o Guardiola: le voci delle scorse settimane Ma chi sarà il ct chiamato a ricostruire l'Italia dopo il nuovo fallimento iridato? Quattro i nomi circolati in questi settimane: Pep Guardiola, Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Italia: Mancini, Conte o Guardiola? La scelta è fatta. Chi sarà il ct azzurro (ma c'è ancora una grande incognita...)

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