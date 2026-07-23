La squadra ha annunciato l’ingaggio di un nuovo allenatore, un tecnico con esperienza nelle categorie giovanili. Contestualmente, sono stati ufficializzati alcuni acquisti di giovani calciatori nati nel 2007 e nel 2008, tra cui un terzino ucraino di 18 anni. La strategia attuale prevede ulteriori interventi nel mercato, in particolare nel reparto offensivo, per rafforzare la rosa.

Dopo aver ufficializzato diversi giovani del 2007 e 2008, ultimo in ordine temporale il terzino diciottenne di nazionalità ucraina Daniel Sabadashka giunto dall’Orvietana, la Sangiovannese comincia a fare sul serio sul mercato degli over annunciando la firma di Niccolò Bigica, 25 anni, figlio di Emiliano ex calciatore di serie A con le maglie di Fiorentina e Bari tra le altre e attuale allenatore della Primavera dell’Inter. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Fiorentina prima di mettersi in mostra in Serie D con le maglie di Scandicci e Grassina. Successivamente ha vissuto un’esperienza tra i professionisti con il Trento in Serie C. Dal 2022 è stato protagonista in quarta serie con Aglianese, Real Forte Querceta, Poggibonsi e, nell’ultima stagione, Camaiore, dove ha collezionato 33 presenze e realizzato 4 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sangio prende Bigica junior. Ora serve un colpo in attacco

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Il mercato dei dilettanti: ora il club azzurro segue Bigica. Intanto la Baldaccio Bruni ha chiuso la trattativa per il classe 2008 Pacifico. Castrovilli-Sangio, c’è la firma per la confermaLa Sangiovannese ha ufficializzato la conferma di Mattia Castrovilli, che ha firmato il nuovo contratto.

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