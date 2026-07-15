La Sangiovannese ha ufficializzato la conferma di Mattia Castrovilli, che ha firmato il nuovo contratto. Intanto, la Baldaccio Bruni ha concluso l’accordo per il trasferimento del classe 2008 Pacifico. Nel frattempo, il club azzurro ha scelto di seguire l’allenatore Bigica, sostituendo l’attuale staff tecnico.

AREZZO Fumata bianca, anzi azzurra, dalle parti del Fedini. La Sangiovannese ha infatti raggiunto l’intesa per la conferma di Mattia Castrovilli (nella foto). L’attaccante classe 2000 proseguirà la sua avventura a San Giovanni Valdarno dopo una prima stagione in azzurro nella quale ha realizzato 11 reti (senza calci di rigore) e fornito 5 assist tra tutte le competizioni collezionando complessivamente 38 presenze. Nelle prossime ore Niccolò Bigica, figlio di Emiliano fresco allenatore della primavera dell’Inter ed ex giocatore di Fiorentina e Bari tra le altre, potrebbe vestire l’azzurro. Sempre in Eccellenza la Baldaccio Bruni di Pierfrancesco Battistini ha chiuso per per Davide Pacifico punta classe 2008, che arriva dal Montevarchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei dilettanti: ora il club azzurro segue Bigica. Intanto la Baldaccio Bruni ha chiuso la trattativa per il classe 2008 Pacifico. Castrovilli-Sangio, c’è la firma per la conferma

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