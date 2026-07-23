Il centrodestra a Milano si appresta a scegliere il candidato sindaco, con la decisione che sarà presa da Giorgia Meloni e i suoi vicepresidenti. La maggior parte dei candidati ha espresso la volontà di unire le forze, indipendentemente dal nome scelto. La proposta di collaborazione viene considerata prioritaria, lasciando da parte eventuali differenze interne. La scelta definitiva dovrebbe arrivare a breve, con l’intento di presentare un fronte compatto alle elezioni comunali.

“Bisogna mettere da parte ogni distinguo interessato e affidarela scelta a Giorgia Melonie ai suoi vicepresidenti con la consapevolezza che è emersa la volontà della quasi totalità dei candidabili a unire le loro forzea prescindere da chi sarà il prescelto“. Si esprime così il presidente del SenatoIgnazio la Russiain merito al candidato del centrodestra asindaco di Milano, in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno nella primavera del 2027. Quella del capoluogo meneghino è unapartita fondamentale per entrambi gli schieramenti politicima, ad oggi, né la maggioranza di governo né il centrosinistra hanno ancora trovato un accordo intorno ad unnome condiviso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - La Russa su candidato sindaco di Milano per il centrodestra: ‘Scelta sia di Meloni’

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Candidato sindaco Milano, La Russa: Non sono mai state previste primarie di coalizione

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