La Russa sollecita il centrodestra su Milano | È l’ora di decidere il candidato sindaco

Ignazio La Russa ha chiesto al centrodestra di decidere entro l’estate il candidato sindaco di Milano, sottolineando l’urgenza di non perdere altro tempo. La sua dichiarazione arriva mentre si intensificano le discussioni sulla possibile candidatura e le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni comunali. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma l’ex ministro ha insistito sulla necessità di una scelta rapida.

“È ora di decidere, non possiamo permetterci di perdere altro tempo”. Ignazio La Russa accelera sulla corsa del centrodestra per Palazzo Marino e chiede una scelta entro l’estate. Il presidente del Senato, nell’intervista al Corriere della Sera, promuove Maurizio Lupi, apre a Silvia Sardone e annuncia una prima mossa per individuare il candidato sindaco di Milano. “Non capisco come ci si possa stupire che io mi interessi di Milano, come si possa accusarmi di non fare il mio dovere, Renzi ‘Pinocchietto‘ che si mette a darmi lezioni.”, dice La Russa, replicando alle accuse per il suo intervento in consiglio comunale e sottolineando che Milano... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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