Sindaco di Milano La Russa striglia il centrodestra | Scegliamo il candidato entro luglio

Il centrodestra deve selezionare il candidato sindaco di Milano entro luglio. La dichiarazione è stata rilasciata dal presidente del Senato durante una visita a Palazzo Marino, prima di una riunione del consiglio comunale. La Russa ha sottolineato la scadenza temporale senza fornire ulteriori dettagli sui processi di scelta. La decisione riguarda le forze politiche alleate per la corsa alle amministrative nella città.

Il centrodestra scelga il candidato sindaco di Milano entro l'estate. Lo ha detto Ignazio La Russa (FdI), presidente del Senato, in visita a Palazzo Marino lunedì pomeriggio prima del consiglio comunale. “Non siamo in ritardo, ma neanche in anticipo. Credo che prima delle vacanze una decisione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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