La rosa Solo 4 dell’anno scorso In 27 pronti a lottare

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ancona ha a disposizione 27 calciatori, tra cui due giovani classe 2009, Gabriele Amore e Iacopo Venturini. In porta ci sono Mastrangelo e Uccelletti, entrambi nati nel 2006. Solo quattro giocatori sono stati confermati rispetto alla rosa dello scorso anno, che ne contava 4. Quattro sono pronti a scendere in campo, mentre il resto della squadra si prepara alla nuova stagione.

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La rosa dell’ Ancona a disposizione di Maurizi è composta da 27 giocatori, compresi due baby classe 2009 che sono Gabriele Amore e Iacopo Venturini. Portieri: Emanuele Mastrangelo (2006), Gioele Uccelletti (2006). Difensori: Christian Balestra (2008), Alessio Calisto (1999), Gabriele Manna (2008), Andrea Marafini (2000), Enrico Morri (2003), Davide Petito (2002), Luca Sbardella (1993), Andrea Scarfò (2008), Alessio Virdis (2000). Centrocampisti: Gabriele Amore (2009), Emanuele Menghi (2001), Pietro Messori (2000), Riccardo Pandolfi (1996), Tommaso Proromo (2006). Attaccanti: Valerio Baldassi (1999), Samuele Belmonte (2007), Matteo Bertoldi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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