Cristian Chivu ha dichiarato che l'Inter è una squadra competitiva e che punta a migliorare i risultati dell'anno precedente. Nella conferenza di inizio stagione, ha affermato di voler motivare i giocatori e di essere disposto a richiedere loro uno sforzo aggiuntivo per raggiungere gli obiettivi prefissati. La squadra si prepara a una nuova stagione con l’intento di ottenere risultati superiori rispetto a quelli passati.

Cristian Chivu inaugura il 202627 dell'Inter nella classifica conferenza di inizio stagione: "Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni, anzi per le nostre ambizioni servirà mettere anche qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Come allenatore il mio compito sarà trasmettere entusiasmo e motivazione, non ho più 13 partite in Serie A, sono arrivato a una cinquantina ma comunque ripartirò da zero come faccio ogni inizio stagione"., C'è un rischio appagamento? "Questi giocatori sanno trovare l'umiltà giusta per fare tutto bene, negli allenamenti e in partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Chivu: "Rosa competitiva, vogliamo fare meglio dell'anno scorso"

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