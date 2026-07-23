I sindacati Cgil e Fiom accusano Costantino di aver accumulato ricchezze personali, negando che ci siano cambiamenti da anni. La loro posizione si basa su quanto dichiarato, ribadendo che la responsabilità non è del loro operato ma di Costantino. La replica dei sindacati arriva subito, sottolineando che non ci sono novità rispetto al passato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o accuse legali.

"Ci teniamo subito a dirlo, anche per noi “sparuti sindacalisti” di Fiom e Cgil non è cambiato nulla in tutti questi anni". Non si fa attendere la reazione dei sindacati alle dichiarazioni di Giovani Costantino. Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil e Umberto Faita, segretario provinciale Fiom Cgil raccontano l’impatto di Tisg sul territorio. "Siamo gli stessi rinchiusi dentro i capannoni 12 anni fa, quando i nostri delegati, dopo 2 anni di cassa integrazione, vennero relegati dentro la sala mensa. Siamo gli stessi che si sono incatenati fuori dal cantiere dopo due licenziamenti ritenuti illegittimi dal tribunale. Siamo gli stessi che hanno ricevuto minacce, richieste di risarcimento danni milionari per aver espresso le nostre opinioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La responsabilità è del capo". Cgil e Fiom, un’altra narrazione: "Costantino l’unico ad arricchirsi"

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