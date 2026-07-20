Mercoledì 23 luglio alle 18 si terrà un incontro pubblico promosso dalla Fiom Cgil di Avellino, in occasione del 125° anniversario della sigla sindacale. All’evento parteciperanno l’assessora regionale all’Agricoltura e un deputato del Partito Democratico. La discussione sarà guidata da queste figure politiche e si svolgerà in un contesto di celebrazione per i 125 anni di attività della Fiom.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà l’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e il deputato del Partito Democratico Toni Ricciard i a guidare il confronto pubblico promosso dalla FIOM CGIL di Avellino, in programma mercoledì 23 luglio, alle ore 18.30, presso il Ristorante Megaron di Paternopoli. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso itinerante con il quale la FIOM celebrerà i 125 anni dalla sua nascita, scegliendo di partire da una delle emergenze più rilevanti che interessano la provincia di Avellino: lo spopolamento delle aree interne e la necessità di costruire nuove prospettive di sviluppo attraverso lavoro, industria, agricoltura e cooperazione tra istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Fiom Cgil compie 125 anni: incontro con l’assessore Serluca

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