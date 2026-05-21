La Fiom Cgil in costante crescita in tutte le realtà produttive della provincia
Negli ultimi giorni si sono svolte le elezioni delle Rsu in diverse aziende della provincia, con risultati che confermano la crescita della Fiom Cgil in tutta l’area. Le consultazioni hanno coinvolto vari stabilimenti produttivi e hanno visto una partecipazione significativa dei lavoratori. Questi appuntamenti elettorali sono stati un momento di confronto tra le diverse sigle sindacali e hanno rappresentato un’occasione per rafforzare la presenza della Fiom Cgil nei luoghi di lavoro della zona.
Le elezioni Rsu che si sono svolte nelle ultime settimane in diverse aziende del territorio padovano confermano la crescita della Fiom Cgil in provincia e rimarcano l’importanza della partecipazione democratica e l’organizzazione in sindacato nei luoghi di lavoro. Il voto per la rappresentanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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