In molte spiagge e spazi pubblici, le persone mostrano un certificato di idoneità prima di entrare. Questa pratica trasforma il tempo libero in un'occasione di esposizione del corpo, spesso concentrandosi su un aspetto estetico che si vuole mantenere immutabile. La tendenza si estende oltre la spiaggia, coinvolgendo comportamenti che privilegiano l’apparenza e la cura del fisico.

In pubblico, in spiaggia ma non solo, ci sentiamo in dovere di esibire un certificato di idoneità. Così non c’è più tempo libero né vacanza ma solo esposizione narcisistica di un fisico che non può invecchiare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La religione del corpo che cancella la carne

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