Addio a Religione? La proposta che divide la scuola Ma l’IRC non è catechismo replica Ruscica Snadir

La discussione sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole si riaccende con proposte di sostituzione. Alcuni suggeriscono di introdurre discipline come Scienze delle religioni o Antropologia delle culture, come indicato in due approfondimenti pubblicati su Orizzonte Scuola. La proposta divide il settore: alcuni precisano che l’IRC non è catechismo, mentre altri considerano la riforma una possibile evoluzione dell’offerta formativa. La questione rimane al centro del dibattito sul futuro dell’educazione religiosa scolastica.

La discussione sul futuro dell’Insegnamento della Religione Cattolica a scuola si accende di nuovo. Sul tavolo le proposte di chi vorrebbe sostituire l’IRC con discipline come Scienze delle religioni o Antropologia delle culture, avanzate in due approfondimenti firmati su Orizzonte Scuola. Ma la replica del mondo cattolico e dei sindacati di settore non si fa attendere. A prendere la parola è Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, che parte da un presupposto netto: “L’IRC non è un catechismo scolastico né una lezione dogmatica. Chi lo pensa non conosce la realtà delle nostre classi”. Secondo il sindacato, le proposte di riforma nascono da una rappresentazione distorta di ciò che accade quotidianamente negli istituti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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