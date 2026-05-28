Adriano Panatta si trovava a Martina Franca nel pomeriggio, mentre gli appassionati di tennis italiani affrontavano una delusione. La sconfitta di Jannik Sinner nel torneo ha eliminato la possibilità che il vincitore di Parigi di 50 anni fa sostenesse l’attuale numero uno del mondo. Panatta, campione storico, era presente in loco, ma la giornata si è conclusa senza buone notizie per il tennis italiano.

Adriano Panatta, fra tanti campionissimi, è un mito. Eppure con lui oggi a Martina Franca ci sono Francesco Graziani, calciatore centravanti dell’Italia mondiale 1982, Andrea Lucchetta, pallavolista plurivincitore di mondiali e olimpiadi, Luigi Mastrangelo idem come sopra e Gonzalo Canale rugbista di una nazionale italiana in grande crescita e ora rispettata nel mondo. Però Panatta è Panatta. Intramontabile riferimento del tennis e dello sport mondiale, dopo avere svolto la premiazione di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma (che lui vinse cinquanta anni fa) era pronto per andare a premiare l’altoatesino anche al Roland Garros. Senonché la partita di oggi ci ha ricordato che (per fortuna, in linea generale) siamo umani e ci si può anche sentire male. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Non è stato un gran pomeriggio per Adriano Panatta (che era a Martina Franca) come per nessun tifoso del tennis italiano La sconfitta di Jannik Sinner cancella la prospettiva che il trionfatore di mezzo secolo fa a Parigi premi l'attuale numero uno del mondo

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Temi più discussi: Panatta: Aspetto Sinner a Parigi, anche lì consegnerò il trofeo. Gli altri se stanno male perdono, lui...; Panatta: A Sinner ho dato il mio posto nell'albo d'oro, ma non sarei mai potuto essere come lui. Vi spiego perché; Panatta è simpaticissimo. Abbiamo scambiato due parole ed è stato bello, era contento: il racconto di Sinner; Sinner a Che tempo che fa: Settimane toste a Roma, ma il pubblico mi ha aiutato VIDEO.

La presenza di Adriano, la sua emozione e questo abbraccio non li dimenticheremo mai, un momento di storia, di orgoglio, di Gio e di gratitudine per questi grandi uomini ed atleti che onorano il nostro sport e il nostro Paese #Jannik #Panatta x.com

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