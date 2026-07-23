Un uomo di 22 anni si è difeso davanti al giudice, sostenendo che la ragazza di 16 anni con cui avrebbe avuto rapporti in un parco di Milano quattro mesi fa fosse consenziente. L’indagato nega che ci sia stata violenza, mentre l’accusa riguarda un episodio di abuso ai danni della minorenne. La vicenda è ancora in fase di indagine.

Milano, 23 luglio 2026 – “Non c’è stata alcuna violenza, lei era consenziente”. Così si è difeso ieri davanti al giudice il ventiduenne accusato di aver abusato di una sedicenne quattro mesi fa in un parco della periferia sud-ovest di Milano. Stando a quanto emerso, il giovane ha reso dichiarazioni durante l’interrogatorio del gip Giulia D’Antoni, che l’ha sottoposto venerdì alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza nell’hinterland sud (con prescrizione di restare a casa dalle 22 alle 7). MILANO 9 MARZO 2026 MANIFESTAZIONE PROMOSSA DAL MOVIMENTO NON UNA DI MENO NELLA PROTESTA STUDENTESCA DI QUESTA MATTINA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE NELL AMBITO DELLO SCIOPERO GENERALE A MILANO FOTO ROBY BETTOLINI La tesi dell’indagato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La ragazza di 16 anni stuprata al parco a Milano, l’indagato si difende davanti al gip: “Nessuna violenza, lei era consenziente”

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