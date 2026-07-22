Milano primo appuntamento fissato via social | lui ha 22 anni e lei 16 L' incontro al parco poi la violenza

Un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 si sono incontrati in un parco della periferia sud di Milano, domenica 29 marzo, dopo aver fissato l’appuntamento tramite Instagram. Dopo l’incontro, sono state segnalate violenze nei confronti della giovane.

L’appuntamento (il primo) l’avevano fissato tramite Instagram. L’incontro era in programma per il 29 marzo scorso. Una domenica. È così è stato. I due ragazzi — entrambi italiani, 22 anni lui e 16 lei — si sono ritrovati in un parco della periferia sud di Milano. Ma presto quella prima uscita per la 16enne si è trasformata in un incubo. Dopo una breve intimità iniziale, è iniziata la violenza. «Non voglio fare queste cose», ha ripetuto più volte e con decisione la giovanissima. Nulla da fare. Lui non l’ha ascoltata e ha proseguito. La vittima in qualche modo è riuscita a liberarsi da quel ragazzo che voleva solo conoscere e che invece era diventato il suo aguzzino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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