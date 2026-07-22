Milano ragazza di 16 anni stuprata da un giovane conosciuto sul web
Una ragazza di 16 anni è stata violentata da un giovane di 22 anni con cui aveva preso contatto su Instagram. I due si sono incontrati fuori da un supermercato nella periferia sud di Milano e hanno camminato fino a un parco vicino. La ragazza ha poi subito violenza sessuale durante la loro uscita. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato il giovane. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale.
Si conoscono su Instagram e decidono di vedersi fuori da un supermercato nella periferia sud di Milano. Lei 16 anni, lui 22. I due passeggiano fino a raggiungere un parco poco distante. I primi baci, le prime effusioni e poi "questo non lo voglio fare" della ragazza al giovane che avrebbe voluto andare oltre. Una richiesta però rimasta inascoltata: lui abuserà della minore approfittando anche del buio., I fatti risalgono al 29 marzo scorso, in una zona poco lontana dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il "no" della giovane ad andare oltre: "Non voglio fare queste cose, non voglio" avrebbe detto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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