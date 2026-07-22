milano ragazza di 16 anni stuprata da un giovane conosciuto sul web

Notizia in breve

Una ragazza di 16 anni è stata violentata da un giovane di 22 anni con cui aveva preso contatto su Instagram. I due si sono incontrati fuori da un supermercato nella periferia sud di Milano e hanno camminato fino a un parco vicino. La ragazza ha poi subito violenza sessuale durante la loro uscita. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato il giovane. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale.