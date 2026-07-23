Il progetto per rifondare il calcio italiano, con una durata prevista di oltre quattro anni, mira a preparare la nazionale per il Mondiale del 2030. Maldini e Leonardo sono stati incaricati dal presidente della federazione nazionale di guidare questa fase, anche se le condizioni esterne sono ritenute difficili.

Il calcio italiano va rifondato partendo dal campo, il progetto è lungo, anche oltre i 4 anni che portano (si spera) al Mondiale del 2030. Paolo Maldini e Leonardo, gli uomini cui il presidente della Figc Giovanni Malagò ha messo in mano il futuro della nazionale, sembrano avere le idee chiare anche se tutto intorno il mare è in tempesta. Il calcio italiano ha appena digerito, a fatica, lo choc della terza Coppa del Mondo vissuta da spettatore e guarda al futuro immaginando come rialzarsi. Una traversata del deserto con in mezzo alcune tappe importanti ma non fondamentali. E, soprattutto, con la sensazione di essere all’ultima chiamata, al governo dei migliori, quelli che se non ci riescono loro non c’è più speranza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La promessa di Maldini e Leonardo: “Così rifonderemo il calcio italiano”

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