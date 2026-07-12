Guardiola-Italia non è questione di soldi | così Maldini e Leonardo possono convincerlo

Pep Guardiola ha dichiarato che la questione non riguarda i soldi nel possibile incarico di allenare la nazionale italiana. Maldini e Leonardo stanno cercando di convincerlo a prendere questa posizione. La proposta di un suo ruolo come allenatore è in fase di discussione e sta diventando una possibilità concreta. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini dell’offerta. La trattativa tra le parti prosegue senza comunicazioni ufficiali.

Una suggestione che diventa idea e un’idea che diventa una via da percorrere: Pep Guardiola sulla panchina azzurra. Maldini più Leonardo, a loro il testimone per disegnare il futuro di una Nazionale con il fiato corto, cortissimo, ma con la missione di riprendersi il suo spazio nel mondo: una direzione tecnica che non abbiamo mai avuto e che, ora, è tra le mani di due profili dalle conoscenze e competenze altissime. E, allora? Allora perché non Guardiola, maestro nelle rivoluzioni, maestro riconosciuto ad ogni latitudine. Ma come è possibile attrarre a noi un allenatore che, nell’ultima curva a Manchester, casa City, ha fatto spendere... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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