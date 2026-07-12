Guardiola-Italia non è questione di soldi | così Maldini e Leonardo possono convincerlo

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pep Guardiola ha dichiarato che la questione non riguarda i soldi nel possibile incarico di allenare la nazionale italiana. Maldini e Leonardo stanno cercando di convincerlo a prendere questa posizione. La proposta di un suo ruolo come allenatore è in fase di discussione e sta diventando una possibilità concreta. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini dell’offerta. La trattativa tra le parti prosegue senza comunicazioni ufficiali.

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