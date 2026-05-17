Nelle puntate della prossima settimana di La Promessa, si scopre che Toño consente a Enora di lavorare nell’hangar senza informare Manuel. La storia si concentra su questo segreto che coinvolge i personaggi principali. La vicenda si svolge tra il 18 e il 24 maggio 2026, con attenzione sulle azioni di Toño e le reazioni di Manuel. La narrazione presenta momenti di tensione legati a questa decisione nascosta.

© US Mediaset Un piccolo segreto di Toño è il protagonista delle prossime puntate de La Promessa. Il ragazzo resta affascinato da Enora Mendez e le dà la possibilità di lavorare nell’hangar, per imparare l’aeronautica, in assenza di Manuel, contrario alla sua presenza lì per come si è introdotta furtivamente, durante alcune notti, per carpire informazioni sull’attività. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset La Promessa, anticipazioni da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026: Toño permette a Enora di lavorare nell’hangar all’insaputa di Manuel

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La Promessa - Anticipazioni 15 e 16 Marzo 2026 - TONIO HA PERSO I SOLDI DI MANUEL

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