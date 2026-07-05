Toño si rifiuta di parlare del rapporto con Simona, mantenendo il silenzio. Enora lo incoraggia a superare i rancori e a fare chiarezza con lei. Nel frattempo, Catalina e Martina uniscono le forze per trattare con il Barone De Valladares. La scena si svolge tra tensioni familiari e alleanze che si formano tra i personaggi.

Toño si chiude nel silenzio sul rapporto con Simona, ma Enora lo invita a superare i rancori familiari e a chiarire tutto. Catalina e Martina si alleano per trattare con il Barone De Valladares. Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 6 luglio, in onda alle 19:40, su Rete 4, i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complessi e carichi di emozione. Enora si trova al centro di una delicata situazione familiare che coinvolge Toño e sua madre Simona. Il giovane, chiuso nel silenzio e nei non detti del passato, rifiuta il confronto. Sarà proprio Enora, con grande sensibilità e maturità, a spingerlo a riaprire il dialogo e a chiarire finalmente i vecchi rancori che li dividono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 luglio: Enora convince Toño a chiarire tutto con Simona

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