Una principessa belga ha difeso il suo abito fucsia dalle critiche, affermando che il suo obiettivo non era attirare l’attenzione. La scelta del vestito ha suscitato commenti e reazioni, ma la principessa ha ribadito che non mirava a distinguersi. La donna ha ottenuto i titoli reali nel 2020 dopo una lunga battaglia legale. La sua dichiarazione è arrivata in risposta alle discussioni generate dall’abbigliamento indossato in pubblico.

Una scelta, la sua, che inevitabilmente ha scatenato critiche e commenti, ma che la principessa, che ha ottenuto il riconoscimento dei titoli reali solo nel 2020 dopo una lunga battaglia, ha difeso a spada tratta. «Il mio obiettivo non è assolutamente quello di attirare l’attenzione su di me o di sottrarla a qualcun altro. Del resto, ognuno attira l’attenzione a modo suo» - avrebbe detto la principessa artista alla rivista belga HLN riferendosi a coloro che l'hanno accusata di scelte poco appropriate e studiate a tavolino per attirare i riflettori su di sé. «All’interno della famiglia reale non c’è assolutamente alcuna rivalità tra le generazioni o tra i ruoli», ha commentato ancora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Delphine del Belgio difende il suo mini abito fucsia dalle critiche: «Il mio obiettivo non è quello di attirare l’attenzione su di me»

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