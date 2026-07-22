Durante la Festa Nazionale del Belgio, il 21 luglio a Bruxelles, la principessa Delfina ha attirato l’attenzione con il suo abito fucsia acceso. La scelta del vestito ha suscitato reazioni tra i presenti, che hanno notato il colore vivace e fuori dagli schemi rispetto alle divise tradizionali dell’evento. La principessa ha partecipato alla celebrazione in abbigliamento che ha fatto discutere tra i partecipanti.

La Festa Nazionale del Belgio, celebrata il 21 luglio a Bruxelles, ha riportato sotto i riflettori la Principessa Delfina, figlia del Re emerito Alberto II e sorellastra dell’attuale sovrano Philippe. A catalizzare l’attenzione l’originale look scelto dalla 58enne: un vistoso abito fucsia firmato dallo stilista belga Bert De Coninck, che ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo ha definito un manifesto di creatività e chi, invece, lo ha giudicato poco adatto a una cerimonia istituzionale. Delfina del Belgio alla Festa Nazionale con lo scandaloso abito fucsia. Delfina, o Delphine che dir si voglia, ha partecipato alle celebrazioni ufficiali insieme al marito Jim O’Hare, prendendo parte prima al tradizionale Te Deum nella Cattedrale di San Michele e Santa Gudula e successivamente alla parata militare davanti al Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La sorellastra del Re del Belgio dà scandalo alla Festa Nazionale con il suo abito fucsia

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