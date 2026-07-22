Il 21 luglio si è celebrato il giorno della festa nazionale del Belgio, ricorrenza che ricorda la proclamazione dell’indipendenza nel 1831. Durante l’evento, le reali hanno indossato abiti di varia tipologia: la regina ha optato per un vestito in pizzo di rafia, mentre la principessa ha scelto un minidress a forma di cuore. La giornata è stata caratterizzata da incontri ufficiali e cerimonie pubbliche.

Dal 1890 il 21 luglio di ogni anno si celebra la festa nazionale del Belgio per commemorare il momento in cui Leopoldo I nel 1831 giurò sulla costituzione del paese che ne sancì la nascita come stato indipendente. Per la ricorrenza si riunisce la famiglia reale che, per i vari appuntamenti previsti dal programma, sfodera gli abiti della festa. La notte prima della festa nazionale si tiene un concerto di musica classica. All'edizione di quest'anno hanno partecipato la regina Mathilde e re Philippe insieme alla principessa Astrid e al principe Lorenz. La sovrana ha rispolverato una tuta jumpsuit con mantellina d'organza bianchissima, un capo molto elegante che aveva indossato anche nel ritratto per il 25esimo anniversario delle nozze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grande festa alla corte del Belgio: dal raffinato abito in pizzo di rafia della regina Mathilde al minidress a forma di cuore della principessa Delphine, tutti i look dalle reali

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