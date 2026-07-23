la prima volta dei fratelli gallagher a venezia il lido diventa oasis

Il film dei fratelli Gallagher è stato presentato per la prima volta al Lido di Venezia, trasformando il luogo in un palcoscenico per l'evento. Il regista ha dichiarato di aspettarsi che il film rifletta lo spirito e l'emozione di un momento culturale globale, rendendo omaggio alla creatività e all'intelligenza di due figure eccezionali. La proiezione ha attirato numerosi spettatori, mentre il pubblico ha accolto con entusiasmo la manifestazione.

“Non vedo l'ora che il mondo veda questo film. Credo che catturi lo spirito e l'emozione di un momento culturale globale e renda giustizia all'arguzia e al genio di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate e talvolta cambiate per sempre dalla loro musica”. Chissà se quando ha ideato il progetto di un film sugli Oasis il regista e sceneggiatore Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, aveva immaginato di sbarcare addirittura al Lido di Venezia. Oasis: Don't look back in anger, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis live '25, uno dei ritorni rock 'n' roll più attesi dei nostri tempi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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