Liam Gallagher ha risposto a un'ipotesi riguardante la partecipazione degli Oasis alla Mostra del cinema di Venezia. La notizia, diffusa dall’agenzia di stampa, riguarda la possibile presenza di un documentario sulla band nel programma del festival. La risposta del musicista è arrivata tramite una fan, senza confermare ufficialmente l’ingresso del film. La discussione si è concentrata sulla possibilità di vedere gli Oasis protagonisti di un evento cinematografico a Venezia.

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'indiscrezione dell'Adnkronos sul probabile approdo nel cartellone della Mostra del cinema di Venezia del documentario sugli Oasis non è passata inosservata a Liam Gallagher, grazie ad una delle fan più devote della band britannica. L'articolo pubblicato domenica sul sito di Adnkronos e sull'agenzia di stampa, in cui si dava conto della più che probabile presenza nel cartellone del Lido dell'atteso ‘Don't Look Back In Anger' e della conseguente speranza di vedere i fratelli Gallagher sul red carpet del Lido, è stato infatti postato su 'X', nella sua versione inglese, dalla fan Adele V (@liamgadele), e tra i molti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Oasis saranno a Mostra di Venezia? Liam Gallagher risponde e fa ben sperare

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