Oasis la conferma di Liam Gallagher doppia data a Roma nel 2027

Oasis annuncia due concerti a Roma nel 2027, confermando la presenza della band. Liam Gallagher ha scritto su X “2 is more than enough” in risposta a una fan italiana. La notizia si diffonde sui social e tra i fan, che attendono l’evento. La data e il luogo precisi non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma l’interesse cresce. La band britannica tornerà nella capitale dopo anni di assenza.

«2 is more than enough» ovvero «2 sono più che sufficienti», ed è così, rispondendo su X ad una fan italiana, Adele V, che Roma oggi ha avuto conferma che il tour reunion degli Oasis, come era prevedibile data la gigantesca mole di richieste, non si è concluso con le date dell’anno scorso e al prossimo step passerà, due volte, a metà luglio del 2027, anche da Roma, location: stadio Olimpico. Ora la domanda è in che momento scatterà la caccia al biglietto. Now now ADELE 2 is more than enough — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026 L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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