Nazionale Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor | parte la rivoluzione di Malagò

Da ilmessaggero.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Federcalcio ha annunciato che Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà nominato advisor. Questa decisione fa parte di una riorganizzazione interna annunciata oggi. Maldini e Leonardo sono stati presentati ufficialmente in conferenza stampa. Nessuna altra figura è stata coinvolta nel cambiamento. La comunicazione è stata fatta tramite nota ufficiale.

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Il brasiliano Leonardo invece sarà advisor, Il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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