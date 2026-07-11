Nazionale Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor | parte la rivoluzione di Malagò

Notizia in breve

Il presidente della Federcalcio ha annunciato che Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà nominato advisor. Questa decisione fa parte di una riorganizzazione interna annunciata oggi. Maldini e Leonardo sono stati presentati ufficialmente in conferenza stampa. Nessuna altra figura è stata coinvolta nel cambiamento. La comunicazione è stata fatta tramite nota ufficiale.