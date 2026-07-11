Nazionale Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor | parte la rivoluzione di Malagò
Il presidente della Federcalcio ha annunciato che Paolo Maldini ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà nominato advisor. Questa decisione fa parte di una riorganizzazione interna annunciata oggi. Maldini e Leonardo sono stati presentati ufficialmente in conferenza stampa. Nessuna altra figura è stata coinvolta nel cambiamento. La comunicazione è stata fatta tramite nota ufficiale.
Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Il brasiliano Leonardo invece sarà advisor, Il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
PAOLO MALDINI VERSO IL NO A NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLA NAZIONALE
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ex Milan, Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale? Malagò stringe i tempi
Nazionale, sfida Conte-Mancini per la panchina: i veti e il nodo ingaggio. E Malagò punta su Maldini come direttore tecnicoA 24 ore dalla nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, si delineano i primi cambiamenti nella gestione della nazionale di...
Temi più discussi: Nazionale, Maldini direttore tecnico? Ore decisive. La risposta entro domani; Italia, il rilancio post-Mondiale parte da Maldini: il sì può arrivare in 48 ore; Dt Nazionale, crescono le quotazioni di Paolo Maldini; Maldini-FIGC, cresce la fiducia: decisione vicina.
La #FIGC ha individuato in #Maldini la prima scelta per il ruolo di direttore tecnico della #Nazionale. ? La #risposta è attesa #domani, un momento decisivo per capire se inizierà un nuovo corso azzurro con una figura di enorme prestigio. #calcionews24 x.com
Paolo Maldini è il favorito per diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale. La sua esperienza può aprire un nuovo ciclo Anche Roberto Baggio è tra i nomi graditi a Malagò e potrebbe ricoprire un ruolo importante nello staff azzurro L'idea di vedere facebook
Bargiggia sull'Italia: Maldini verso il no, sul tecnico...Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sui ruoli di Direttore e Commissario Tecnico della Nazionale. Ecco quanto detto. tuttojuve.com
Malagò spiazza tutti: Maldini? Ci può anche essere una sorpresaQuesta è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione ... sportal.it