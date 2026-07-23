La Cina ha fatto sapere che la sua pazienza sta per esaurirsi. Un rappresentante ufficiale del Partito Comunista ha dichiarato che, essendo una figura con ruoli politici e non solo tecnici, le sue parole devono essere prese molto sul serio. La comunicazione evidenzia che le dichiarazioni ufficiali del governo rappresentano un messaggio importante, e che eventuali comportamenti contrari potrebbero ricevere risposte adeguate.

Quale Membro effettivo del Partito Comunista cinese, non é da considerarsi una rappresentante tecnica come può essere un Ambasciatore, perché la sua figura ha anche una natura politica, per cui ciò che afferma deve essere tenuto nella più alta considerazione. Nel gennaio del 2024, questa distinta signora dai modi raffinati ma decisi dichiarò, senza giri di parole, che “Taiwan is an inalienable part of the People’s Republic of China”. E c’è da star sicuri che questo asserto, che non lascia ombra di dubbio su ciò che farà la Cina con Taipei, non è solo nei suoi pensieri, ma fa parte del credo di tutto l’establishment governativo di Pechino, a partire da Xi Jinping. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La pazienza della Cina non è infinita

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Ricordate Edd China di Wheeler Dealers La sua vita attuale è straziante

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