la parabola di leao che blocca il mercato del milan e non trova una big

Rafa Leao, protagonista di un rapido cambiamento, ha bloccato il mercato del Milan. Dopo aver rappresentato un punto fermo della squadra, si è trovato a essere considerato un separato in casa. La sua situazione ha influito sulla seconda fase del mercato del club, senza che emergessero offerte da grandi club. La sua stagione più difficile in rossonero si è conclusa con questa tensione, che ha avuto ripercussioni sulle trattative di mercato del club.

Da pietra d’angolo della squadra a separato in casa, tappo della seconda fase del mercato del Milan. La parabola di Rafa Leao in rossonero sorprende soprattutto per la velocità con la quale si è consumata al termine della sua peggiore stagione milanista. Ai margini del progetto di Ruben Amorim, portoghese come lui e che pure potrebbe avere uno spazio tattico per le sue caratteristiche. Fuori dalla visione che Gerry Cardinale sta dando al Milan in quella che ritiene la prima, vera, annata al comando della società. Rafa Leao è quasi un separato in casa, se non fosse che dal Milan è diviso ancora dalle vacanze che deve concludere per smaltire le fatiche del Mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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