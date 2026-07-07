Il futuro di Rafael Leão potrebbe essere ancora in Serie A, ma non con il Milan. L'attaccante portoghese, in partenza dalla squadra rossonera durante questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe trasferirsi a una delle principali concorrenti italiane. Il club di provenienza del giocatore ha presentato un'offerta con condizioni favorevoli, rendendo possibile il suo trasferimento all’interno della stessa massima divisione.

Incredibile, ma vero: il futuro di Rafael Leão potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dal Milan. L'attaccante portoghese, destinato a lasciare i rossoneri nel corso di questa infuocata sessione estiva di calciomercato, potrebbe trasferirsi a sorpresa in una diretta concorrente italiana. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de 'Il Messaggero', infatti, il Milan avrebbe offerto il suo numero 10 alla Roma, club che si trova in piena transizione tecnica e alla disperata ricerca di un innesto di spessore assoluto sulla fascia sinistra offensiva. L'intreccio con Greenwood e il fattore Gasperini in casa Roma. La suggestione Leão nasce da un preciso incastro di mercato nella Capitale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Clamoroso Leão, resta in Serie A? Il Milan lo offre a una big italiana con una formula di favore

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