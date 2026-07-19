Il calciomercato del Milan è fermo a causa del caso Rafael Leão. L’attaccante portoghese, nato nel 1999, non è ancora stato ufficialmente inserito nel gruppo che partirà per Perth il 29 luglio. La sua presenza nella tournée pre-campionato è ancora incerta, poiché il suo futuro resta in sospeso. La situazione sta bloccando le trattative e le operazioni di mercato del club rossonero.

Il prossimo mercoledì 29 luglio, a Perth (Western Australia), il Milan comincerà ufficialmente la prima parte della sua tournée pre-campionato. In quella data, si aggregherà al gruppo anche Rafael Leão, l'attaccante portoghese classe 1999 il cui futuro è diventato un vero e proprio rebus. Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, da fine maggio — quando Leão aveva spiegato in modo perentorio di voler lasciare il Milan per una nuova avventura in Europa — il club di Via Aldo Rossi non ha ancora ricevuto offerte concrete. La svalutazione di Leão: dai 100 milioni ai saldi di mercato. Il contrasto con il passato è evidente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Il caso Leão blocca il calciomercato del Milan. Una pretendente a sorpresa in Europa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO! OCCASIONE VERA O RISCHIO

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, ‘caso’ Leão: rinnovo congelato e addio possibile. La verità di MorettoIl contratto di Rafael Leão con il Milan è attualmente in fase di stand-by, con il rinnovo che non è stato ancora definito.

Calciomercato Milan, Leao è in uscita: il prezzo del portoghese e le probabili destinazioniDurante il calciomercato estivo, si parla di una possibile cessione di Rafael Leao dal Milan.

Argomenti più discussi: Leao blocca il mercato del Milan: lui vorrebbe la Premier, ma le pretendenti scarseggiano; Milan, Leao blocca il mercato: nessuna offerta concreta e l’assalto a Karetas si complica; Milan, Leão e Giménez in uscita. Ma ad oggi nessuno li cerca e li vuole per davvero; Milan, Leao tra Arabia e Galatasaray: Tomori e Gimenez restano in bilico.

Milan: Leao blocca Karetsas e il mercato Le news -) milanworld.net/threads/milan-… #Milan #Leao #Karetsas #Calciomercato x.com