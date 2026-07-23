la pagella degli allegri fantasmi

Il portiere riceve un voto di 4,5 dopo una prestazione deludente, con errori su un colpo di testa semplice e mani poco sicure. Milinkovic-Savic ottiene un 6, con alcune giocate positive. La valutazione complessiva della squadra evidenzia molte insufficienze, con alcuni giocatori che hanno mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione. La partita si è conclusa con un risultato negativo, evidenziando le criticità emerse in campo.

Meret 4,5 – Meretaata tipica d’inizio stagione Mani di ricotta su un colpo di testa facile da prendere (dal 30? Milinkovic-Savic 6 – Alcune buone parate Niente colpe sul secondo goal (dal 60? Contini sv) Di Lorenzo 5 Senza infamia e senza lode e senza grinta (dal 45? Mazzocchi 5 Gli sarà venuto il mal di testa contro quell’indiavolata ala sinistra aretina Rrahmani 5,5 – Si perde Cenni sull’azione del primo goal Ne sbaglia uno facile di testa peggior inizio non poteva capitargli (dal 45? Marianucci 4 Non può giocare in A) Rafa Marin 4 – Vedi Marianucci (dal 45? Obaretin 4,5 – L’addormentato nel bosco sul due a zero aretino... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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