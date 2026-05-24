La pagella degli azzurri vicecampioni d’Italia
Gli azzurri sono stati valutati in una partita in cui Meret ha ricevuto un voto di 6,5 per aver parato un tiro di Karlstrom, anche se ha mostrato alcune incertezze con i piedi. Dall’81’ è entrato Contini, senza voto assegnato.
Meret 6,5 – Buona parata su Karlstrom. Le solite incertezze con i piedi Dall’81’ Contini s.v. – Di Lorenzo 6 -Partita d’ordinaria amministrazione Da rivedere per l’età la sua conferma Rrahmani 6, 5 -Mette la museruola a Davis Quando c’è lui la difesa è nat cos Olivera 6 – Senza infamia e senza lode Dal 46? Juan Jesus 6 – Per tutto quello che ha dato al Napoli Politano 6 Si spreme come un limone ma conclude poco lucido Dall’81’ Mazzocchi s.v. – Lobotka sv Lento, lentissimo ma gioca troppo poco per essere giudicato Dal 37? Gilmour 7 – Un regista con i fiocchi Dalla sua visuale verticale nasce un’azione con i fiocchi che porta Hojlund passa a Mc Tominay che sfiora il goal Una sicurezza per il post Lobotka McTominay 6 – Si risparmia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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