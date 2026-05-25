Bambini promossi giovani in fuga anziani a metà | cosa dice la pagella di Udine

A Udine, i bambini sono promossi con buoni risultati, mentre i giovani e gli anziani mostrano indicatori più bassi. La regione registra un buon andamento nella crescita infantile, ma i dati peggiorano passando alla popolazione adulta e agli anziani. Risultano evidenti differenze tra le diverse fasce di età, con i giovani e gli anziani che registrano valori inferiori rispetto ad altre aree regionali. La situazione varia a seconda del gruppo di età considerato.

Udine è una provincia in cui crescere da bambini sembra funzionare. Poi, però, il quadro cambia. Appena si passa ai giovani e agli anziani, il capoluogo friulano perde terreno e scivola dietro ad altre realtà regionali. È questa una delle letture che emerge dall’indagine del Sole 24 Ore sulla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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