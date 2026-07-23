La nuova ossessione del wellness? I blue spaces

Non è una scoperta recente che l'acqua influenzi il nostro stato mentale. Wallace J. Nichols lo aveva raccontato già nel 2014 con Blue Mind, il libro in cui il biologo marino statunitense ha formulato la Blue Mind Theory, ovvero l'idea che il contatto con il mare, un lago o una piscina favorisca uno stato di calma e concentrazione diverso da quello imposto dalla quotidianità. Dodici anni dopo, quella teoria continua a essere citata perché sembra descrivere con precisione una delle ossessioni del presente: trovare un modo per sottrarre attenzione al rumore. Tra notifiche, riunioni su Zoom, chat e una quantità di tempo trascorsa davanti agli schermi che continua ad aumentare, la risorsa davvero scarsa non è più il tempo libero, ma la capacità di essere presenti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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